شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلميين تطعن على حكم قصر العمل بالتحاليل الطبية على الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إن النقابة طعنت على الحكم الإدارى الذى تضمن قصر العمل بالتحاليل الطبية على الأطباء دون غيرهم، والصادر فى نهاية يوليو الماضى.

وأوضح المليجى، فى بيان، أن الطعن تقدمت به النقابة قبل مرور 60 يوما، وسوف يلغى هذا الحكم حتما لأنه مخالف لنصوص قوانين كثيرة متعلقة بمهنة التحاليل الطبية.

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وأكد نقيب العلميين، أن قانون مهن التحاليل الطبية، نصت مواده صراحة على أحقية تخصصات أخرى فى ممارسة مهنة التحاليلهم: العلميين، الصيادلة، البيطريين، الزراعيين،الأطباء، وذلك منذ عام 1953، مضيفا: وعلى كل من له وجهة نظر أخرى عليه أن يتقدم بها لنقابته، لأنها الطريق الأسلم لنيل الحقوق.



