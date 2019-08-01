شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية توجه خطاب شكر لرئيس قضايا الدولة لدفاعها عن المال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت وزارة الخارجية، خطاباً شكر إلى المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة عبر فيه تقديره لجهود الهيئة فى الدفاع عن المال العام وحقوق الخزانة العامة. وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمى باسمها، إن خطاب وزير الخارجية تضمن تقديم خالص الشكر والامتنان لما تبذله الهيئة من جهد فى الزود والدفاع عن وزارة الخارجية حفاظاً على حقوق الدولة والمال العام، مشيراً لما تحصلت عليه الهيئة من حكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فى إحدى الجنح، والذى كان تكليلاً لما أبدته الهيئة ومستشاروها من دفاع عن الوزارة أبرزت فيه وجه الحق فى الدعوى وانتفاء أية مسئولية لوزارة الخارجية.

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