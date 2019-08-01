شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواقيت صلاة عيد الأضحى بمحافظات ومدن الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة و12 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الخميس 29 من ذى القعدة 1440هـ الموافق 1 أغسطس الجارى وهو يوم الرؤية . وكشفت الحسابات أن غــرة شهر ذو الحجة 1440هـ فلكياً يوم الجمعة 2 أغسطس، وتكون وقفة عيد الأضحى لعام 1440هـ (الوقوف بعرفات) فلكياً يوم السبت 10 أغسطس ، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ فلكياً يوم الأحد 11 أغسطس . وينشر ”الخليج 365” مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية كما يلى : القاهرة 5:45 الجيزة 5:45 الإسكندرية 5:48 بورسعيد 5:39 السويس 5:40 العريش 5:33 الطور 5:38 سانت كاترين 5:36 طابا 5:31 شرم الشيخ 5:36 دمنهور 5:46 طنطا 5:45 المنصورة 5:43 الزقازيق 5:43 بنها 5:44 شبين الكوم 5:45 Advertisements كفر الشيخ 5:44 الفيوم 5:47 بنى سويف 5:47 المنيا 5:50 أسيوط 5:49 سوهاج 5:48 قنا 5:44 أسوان 5:47 أبو سمبل 5:54 مرسى مطروح 5:59 الغردقة 5:39 الخارجة 5:55 الإسماعيلية 5:40 دمياط 5:40 السلوم 6:06 نويبع 5:33 حلايب 5:34 شلاتين 5:37



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواقيت صلاة عيد الأضحى بمحافظات ومدن الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.