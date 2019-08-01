شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الزراعيين": لمعان العين والرأس للأضحية مؤشر لسلامتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمدى البدرى، عضو مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، إنه عند شراء الأضحية على المواطن أن يفحص الأضحية فحصا ظاهريا، حيث نظهر بعض المؤشرات على شكل الأضحية حال إصابتها بأمراض.

وأوضح البدرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن الخراف الجيدة فيجب أن تكون عيونها لامعة، ونظيفة، ولا يوجد بها إحمرار وكذلك فحص الانف ويجب أن يكون خاليا من اى إفرازات ويكون الخروف ذات قوة بنيانية قوية ويجب الابتعاد عن الخراف الهزيلة، بالإضافة إلى ضرورة فحص الصوف جيدا، من خلال شده باليد، فان خرج الصوف عن طريق الشد فهى دلالة ان الخروف مريض.

وأضاف: كما يتم فحص أسفل "اللية" للخروف، للتأكد من خلو تلك المنطقة من أى أثار لإسهال، ويراعى اختيار الخروف ذات الراس الصغيرة، واللية الصغيرة، وفى الأبقار نفس الملاحظات، ويزيد عليها أن يكون الجلد ناعم خالى من الجروح والتشققات، وأسفل الذيل نظيف، ويراعى أيضا اختيار العجل ذات الرأس الصغيرة، والحرص على عدم اختيار الحيوان ذات البطن الكبيرة ( الكرش).