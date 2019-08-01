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فتح تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الازهرية الاسبوع القادم قبل عيد الاضحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد جامعة الازهر لفتح باب التسجيل الرغبات لطلاب الدور الأول من الثانوية الأزهرية، خلال الأسبوع القادم وقبل عيد الاضحى المبارك، وذلك عبر تسجيل رغباتهم على موقع بوابة الحكومة المصرية، من خلال الرابط ، وعقب فتح باب التسجيل وغلقه يتم فتحه مرة أخرى بعد ظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية الأزهرية، كما سيتمكن الطلاب الذين سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى تعديل رغباتهم.

 

 

وبلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبي 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، ووبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمي فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا، أما فى معاهد غزة فجاءت النسبة 81.6%، المتقدمين للامتحان 179، حضروا جميعهم، الناجحون 146.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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