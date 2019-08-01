شكرا لقرائتكم خبر عن فتح تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الازهرية الاسبوع القادم قبل عيد الاضحى والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبي 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، ووبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمي فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا، أما فى معاهد غزة فجاءت النسبة 81.6%، المتقدمين للامتحان 179، حضروا جميعهم، الناجحون 146.
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