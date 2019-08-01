شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنجيلية يهنئ مفتى الجمهورية بعيد الاضحى ويؤكد علاقتنا قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية بعيد الأضحى المبارك، على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الخميس، بمقر دار الإفتاء.

وقال زكى خلال اللقاء "إن دار الإفتاء تمثل نموذجًا واقعيًّا لحقيقة الاعتدال والحفاظ على اللُحمة الوطنية"، مضيفًا "نعتز بالعلاقة القوية مع مفتي الديار المصرية".

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وأعرب المفتى عن سعادته وتقديره الكبير بتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد الأضحى، مشيرًا إلى "أن تهنئة المصريين وتشاركهم بمحبة تعكس قوة الوحدة وتعبر عن المشاعر الحقيقية التي تستطيع أن تعبر بنا جميعًا فوق أي تحديات".