الصحة:خفض معدل وفيات الامهات بنسبة 73٪؜ وملتزمون بدعم خدمات تنظيم الاسرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة ، أن مصر تجدد التزامها بضرورة الرعاية الصحية للامهات والاطفال ودعم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية والتغذية وصحة الشباب والمراهقين.
واضافت وزارة الصحة ان مصر تبذل جهود حثيثة للحد من وفيات الامهات بسبب الحمل والولادة، حيث تم خفض معدل وفيات الامهات بنسبة 73٪ لتسجل وفيات الامهات في مصر 43.9٪ عام 2017 لكل 100الف مولود حى مقتربة من المستهدف عام 2020.
كما اشارت الى زيادة معدلات التغطية بالتطعيمات الروتينية للاطفال التي تجاوزت 94٪
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