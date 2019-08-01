شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعتمد قرارات لجنتى العليا للتعويضات والهندسية الوزارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع رقم 30 للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمنعقد بتاريخ 17/7/2019، والمتضمن اعتماد نسب التعويضات حتى شهر مايو 2017، وكذا تثبيت نسب التعويضات لشهر مايو 2017 خلال الفترة من 1/6/2017 وحتى 30/11/2018، وكذا محضر اجتماع رقم (31) المنعقد بتاريخ 20/7/2019، والمتضمن الموافقة على إقرار صرف التعويضات التى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، هذا بالاضافة إلى محضر اجتماع رقم (32) المنعقد بتاريخ 25/7/2019، والمتضمن اعتماد نسب التعويضات الواردة بجدول الرقم العام.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 25/7/2019، بشأن الاسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الاسناد لإستكمال الاعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 27 مشروعاً لوزارات (الاسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى"جامعة السويس)".