شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يتبرع بمبلغ مالي لبيت الزكاة والصدقات المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الخميس، التبرع بمبلغ مالي لبيت الزكاة والصدقات المصري من جائزة "الأخوة الإنسانية"، التي منحتها دار زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة له، لجهوده في نشر السلام العالمي، وذلك دعمًا لجهود بيت الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعي.

وتأسس بيت الزكاة والصدقات المصري عام 2014 بمبادرة من شيخ الأزهر، بهدف صرف أموال الزكاة في مصارفها المقررة شرعًا، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

وقدم بيت الزكاة، خلال عام 2018، إعانات شهرية لمستحقي الزكاة بلغت قيمتها أكثر من 40 مليون جنيه شهريا، يستفيد منها أكثر من 81 ألفًا من مستحقي الزكاة، كما تم رفع الحد الأدنى للإعانة إلى 500 جنيه شهريًا، وقدم بيت الزكاة مساعدات متنوعة خلال عام 2018 بلغت قيمتها أكثر من 209 ملايين جنيه.