شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الشهيد مصطفى عثمان على ميدان ومدرسة إعدادية بالمنيا وأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية بمركز ملوي، جنوب المنيا، عن إطلاق اسم الشهيد النقيب مصطفى محمد عثمان على مدرسة رمسيس الإعدادية بملوي، تقديرا لتضحياته من أجل الوطن.

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وقالت مصادر بالوحدة المحلية في تصريحات صحفية، الخميس، إن إطلاق اسم الشهيد النقيب مصطفى محمد عثمان على مدرسة رمسيس الإعدادية بملوي، جاء بعد موافقة إدارة ملوي التعليمية على ذلك، مضيفا أن الدولة المصرية وحكومتها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى اهتماماً كبيرا بأبطال هذا الوطن الشجعان الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل بقاء راية هذا الوطن ترفرف في السماء، وتخليدا لأسمائهم حتى يتذكرهم الجميع ويتعرف الأجيال القادمة على البطولات التي قدموها، ويضعوا الوطن في قلوبهم ونصب أعينهم ويدافعون عنه من الذين يحاولون النيل منه وزعزعة استقرار هذا الوطن وانزلاقه في مآرب الحروب الداخلية والفتن.

كانت محافظة أسيوط أطلقت اسم الشهيد النقيب مصطفى محمد عثمان على ميدان الحمامة بشارع الهلالي بأسيوط، تقديرا للدور البطولي الذي قدمه الشهيد من أجل مصر الحبيبة.

والشهيد النقيب مصطفى محمد عثمان، من محافظة أسيوط، وهو نجل محمد سيد عثمان لواء شرطة بالمعاش، وتخرج من كلية الشرطة عام 2015، وتزوج عام 2017، ورزق بطفل عمره سنة، وهو من قوة قطاع الأمن المركز بالعريش، وقد استشهد في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو لماضي، أثناء تصديه وجنود من قوات الأمن لهجوم إرهابي كان يستهدف السوق القديم بمدينة العريش بالقرب من مسجد الرفاعي، وقد شيعت جنازته العسكرية من مسجد عمر مكرم بوسط مدينة أسيوط.