شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 7193 مترًا مربعًا بحي الجناين بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، بحملة مكبرة بحي الجناين بمشاركة كل من اللواء محمد عبدالمنتصر، نائب مدير الأمن، واللواء عيد سعيد، مساعد مدير الأمن، والعميد هيثم الشوربجي، مدير شرطة المرافق، وعالية فريد، رئيس حي الجناين، ومسؤولي حي الجناين، والجهات المعنية، وذلك لتنفيذ 35 قرار إزالة بمساحة 6193 متراً مربعاً، بمنطقة أبوسيال بحي الجناين، كما تمت إزالة تعديات على أرض في المهد بمساحة 1000 متر مربع.

يأتي هذا في إطار القرار الموجة 13، لاسترداد حق الشعب وإزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك بناء على توجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بإزالة التعديات والإشغالات، والحفاظ على أراضي أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب.