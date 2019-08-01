شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمجلس مدينة القرين للاطمئنان على سير العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة لمجلس مدينة القرين اليوم الخميس، للإطمئنان على إنتظام العمل والتأكد من تواجد العاملين بإداراتهم المختلفة، وتقديم الخدمات للمواطنين.

حيث اطلع المحافظ، على سجل الحضور والإنصراف، مشدداً على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين بمواعيد الحضور والإنصراف، وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية للمرور على كافة المنشآت الحكومية لضبط منظومة العمل.

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وأوصى المحافظ، بحسن إستقبال ومعاملة المواطنين، والعمل على إنهاء مصالحهم بسهولة ويسر، مؤكداً أنه من حق المواطن أن يجد من يقدم له الخدمة دون التنقل بين الإدارات المختلفة لإنهاء إجراءاته، موجهاً بضرورة تفعيل دور المراكز التكنولوجية لرفع كفاءة الأداء على جميع مستويات العمل، ومواكبة تكنولوجيا العصر وسرعة الفصل في الشكاوى والطلبات المقدمة، حتى يشعر المواطن بالتفاعل والتواصل مع المسؤول.

كما قام المحافظ، بتفقد شوارع المدينة للإطمئنان على مستوى النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع، وانتظام حركة المرور بالمدينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

كما توجه محافظ الشرقية، لمعاينة قطعة أرض بالمدينة والتي من المقرر إستخدامها لتشوين التكاتك المحتجزة بمعرفة إدارة مرور أبوحماد، موجهاً مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بالشارع، وضبط أصحاب المركبات المخالفة، ومصادرة التكاتك غير المرخصة، لإعادة الإنضباط للشارع.