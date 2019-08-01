شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «تنسيقية الأحزاب»: توصيات مؤتمر الشباب تؤكد على تمكينهم في كل المجالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أشاد المهندس أحمد صبري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين الشباب بحزب مستقبل وطن، بتوصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد «صبري» على أن التوصيات جاءت تأكيدا على رغبة الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين الشباب في كافة المجالات. وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن استمرار حالة الحوار بين نموذج محاكاة الدولة المصرية وشباب الأحزاب والسياسيين وشباب الجامعات والباحثين والحكومة المصرية انجاز كبير للشباب ومكتسب هام لمؤتمر الشباب، وضمان لوجود قناة اتصال تعبر عن رؤية وبرامج الشباب والقوي السياسية.

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