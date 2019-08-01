شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه رسالة إلى الشباب: «أنا عايزكم جنب مني» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس، مقطع فيديو من جلسة «اسأل الرئيس» في المؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب، وذلك تحت عنوان «رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الشباب».

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وجاء فيها: «حجم العمل والإنجاز اللي بيتم في الدولة والظروف اللي إحنا كنا فيها، كعدد سنين عمل إنجاز غير مسبوق، ومش بقوله علشان أنا موجود هنا.. لا والله.. لكن المطلوب ضخم جدا. اللي عمل ده بردوا مش أنا.. ومش الحكومة بس.. ده بينا كلنا.. الحكومة والموظفين.. أيوة الدولة الناس.. الناس هي اللي بتشتغل».

وتابع الرئيس قائلا: «عاوز أقول للناس، كل ما تلاقوا نفسكم بتشتكوا أو مش عاجبكم حاجة، اشتغلوا أكتر، كل ما تضايقوا، اشتغلوا أكتر، كل ما حد يطوّل لسانه عليكم، متردوش عليه، اشتغلوا أكتر، كل ما حد يتآمر عليكم، متضيعوش وقت معاه، ضيّعوا وقتكم مع العمل والجهد.. أنا عايزكم جنب مني».