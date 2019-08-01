شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 100 رأس خراف حية بشوادر التموين بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تم طرح عدد 100 رأس خراف حية في شادر الشركة المصرية، والذي تم افتتاحه بنجع الطويل – الكرنك، وسعر الكيلو قائم 62 جنيهاً، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

Advertisements

ومن ناحية أخرى، قامت مديرية التموين بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين، بشن العديد من الحملات، للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأسفرت الحملات عن ضبط 103 بطاقات تموينية داخل مطحن غلال ومعها ماكينة صرف دقيق بلدي، وضبط 2500 باكو بسكويت وشيكولاتة منتهية الصلاحية و22 زجاجة زيت طعام و11 كيلو مكرونة و21 علبة كيك و10 علب عصير و300 كيلو أرز جميعها منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير 22 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و7 محاضر تراخيص، و4 محاضر تصرف في 44 شيكارة دقيق بالمخابز البلدية، و5 محاضر غلق مستودعات، و7 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، و4 محاضر غلق تجار تموين، و25 مخالفة للمخابز البلدية مواصفات ونقص وزن وعدم نظافة.