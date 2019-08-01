شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة»: الكشف على 237 ألف سيدة فى مبادرة «سرطان الثدى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن أن أعداد السيدات اللاتى شاركن في مبادرة الرئيس السيسى «صحة المرأة المصرية» لفحص سرطان الثدى، وصلت إلى 237 ألف سيدة وفتاة حتى نهاية يوليو الماضى.

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وأشار بيومى، إلى أن المحافظة ما زالت في المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية، ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس السيسى، «دعم صحة المرأة المصرية» والتى تضم 9 محافظات، مشيدًا بتنامى الوعى لدى السيدات وحرصهن على الأطمئنان على صحتهن وسرعة استجابتهن بالإشتراك في المبادرة.

وأضاف بيومى، أنه يتم إجراء فحص السيدات والفتيات من خلال 321 فرقة، في عدد 278 وحدة للكشف.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح مبادرة الرئيس السيسى، على أرض المحافظة، وتفعيل دور الرائدات الريفيات في الحملة، وتكثيف جهود التوعية لحث المرأة البحراوية على ضرورة الإقبال والمشاركة في إجراء الفحوصات والكشوفات اللازمة للإطمئنان على صحة المرأة.