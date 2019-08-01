شكرا لقرائتكم خبر عن كبير مستشاري «ترامب» يصل إلى القاهرة لبحث عملية السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل إلى القاهرة، ظهر اليوم الخميس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في زيارة لمصر في إطار جولته في المنطقة، والتي تشمل مصر والاْردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر.

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