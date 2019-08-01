شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تعلن شروط مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ28 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت وزارة الثقافة شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، والذي يقام خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر القادم.

وقالت الفنانة جيهان مرسى، مدير المهرجان والمؤتمر، في تصريح لها اليوم الخميس، «إن المسابقة تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى، ويخصص قسم الغناء منها للشباب من سن 17 حتى 35 عاماً ويصل إجمالي جوائزها إلى 55 ألف جنيه، والأطفال من سن 6 حتى 14 عاماً، ويصل إجمالى جوائزها إلى 27 ألف جنيه، وتشترط على المتسابق أداء أغنية من التراث، وأخرى من اختياره ويستثنى من هذه الشروط المواهب من ذوى القدرات الخاصة».

وأضافت الفنانة جيهان مرسي «أما بالنسبة لمسابقة العزف المنفرد على آلات التخت الشرقي (الناي، القانون، العود، الكمان، التشيللو) فتشترط المسابقة ألا يزيد عمر المتقدم لها على 35 عاماً، وأن يقوم بأداء عمل اختياري من المؤلفات الموسيقية الآلية وليست الغنائية، في حدود 10 دقائق إلى جانب عمل حر (تقاسيم) لمدة 3 دقائق، وعمل آخر من اختيار لجنة التحكيم يعلن عنه قبل انعقاد التصفيات بأسبوع»، لافتة إلى أنه تم رصد 55 ألف جنيه جوائز للفائزين، وتم تحديد 25 أكتوبر القادم كموعد لتلقي طلبات الإلتحاق بالمسابقة.