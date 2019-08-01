شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحطات الرئيسية لمترو الأنفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث المهندس على الفضالي، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، مع وفد من رئاسة مجلس الوزراء تفعيل قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم ٣١٤ لسنة ٢٠١٧، والخاص بإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل المتابعة الميدانية للمنظومة.

وقام الوفد بتدريب مجموعة من العاملين بالشركة على كيفية استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة، وكذلك التواصل مع قيادات الجهات الحكومية المعنية لفحص الشكوى ليتم إخطار المواطن بنتيجة الفحص والإجراء المتخذ بشأنها بمعرفة الجهة المختصة.

وأوضحت شركة المترو، أن مجموعة العمل المكلفة بتفعيل المنظومة (استعلامات المترو) ستتواجد بالمحطات الرئيسية بالخطوط الثلاثة وهي (الشهداء وأنور السادات وجمال عبدالناصر والعتبة والعباسية).

يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء برقم (١٨٥٥) لسنة ٢٠١٧ بأن ترتبط إدارات ومكاتب خدمة المواطنين وجميع الوحدات الإدارية التي تتعامل مع شكاوى المواطنين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، ويتم تطبيق النظام إلكترونيا وبشكل موحد على مستوى جميع هذه الجهات لتصبح منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية.

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من جانبه، أكد الفضالي وصبره اهتمام شركة المترو الدائم بمتابعة شكاوى المواطنين، موجهين الجهات المختصة بحلها فورا مع إخطار المواطنين بإزالة سبب الشكوى لتقديم أفضل خدمة ممكنة تليق بهذا المرفق الحيوي والهام.

وأشارا إلى أن هناك عدة وسائل تواصل تتبعها شركة المترو مع جمهور الركاب لاستقبال كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات منها تفعيل الخط الساخن الذي يعمل طوال ال24 ساعة على هاتف رقم 16048، ومن خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «الصفحة الرسمية لمترو القاهرة»، ومن خلال خدمة (الواتساب) على رقم ٠١٢٢١١١٦٠٤٨.

وأكدا أن دورة العمل تبدأ بمراجعة محتوى الشكوى وتوجيهها إلى الجهة المختصة لتبدأ مرحلة التحقق وإعادة الاتصال بالشاكي لتأكيد مضمون الشكوى ثم العمل على إزالة أسبابها، والتواصل معه مرة أخرى، لإبلاغه بإزالة سبب الشكوى نهائيا.

ووجه الفضالي وصبره خالص الشكر إلى وفد رئاسة الوزراء لحرص الدولة الدائم على متابعة شكاوى المواطنين وفحصها والعمل على إزالتها فورا، مؤكدين ضرورة حسن التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه التعاون والمساعدة في استقبال الشكاوى.

يشار إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ترد على استفسارات المواطنين عبر الخط الساخن 16528.