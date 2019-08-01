شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يُكلف بالبدء فورًا في تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالإشادة بعقد مؤتمرات الشباب التي تُقام فعالياتها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنها تُعطي دفعة ذات مردود إيجابي للمواطنين، خاصة أنها أصبحت منصة مهمة لإثراء الحوار بين الدولة وشبابها، وفي الوقت نفسه تُبرز الطاقات والأفكار الإبداعية لهؤلاء الشباب في حل المشكلات المزمنة.

وشدّد مدبولي على ضرورة البدء في تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب الذي عُقد على مدار اليومين الماضيين في العاصمة الإدارية الجديدة، مستعرضاً في هذا السياق بعض تلك التوصيات التي كان من بينها تكليف رئاسة مجلس الوزراء ببحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة «نموذج المحاكاة»، ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الوطني المقبل للشباب، إلى جانب توصية أخرى بإطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا «حياة كريمة» وتحقيق التكامل بينه وبين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر، من خلال النموذج المقدم من الشباب والقائم على تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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وأشار الدكتور مدبولي إلى توصية أخرى تتعلق بتكليف شباب نموذج محاكاة الدولة المصرية وبالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية بالدولة للبدء في تنفيذ استراتيجية التسويق الحكومي بشكل فوري، فضلاً عن تكليف رئاسة مجلس الوزراء وجميع أجهزة مؤسسات الدولة لإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة، على أن يبدأ المشروع بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد.

وفي هذا الشأن، نوّه رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريباً؛ لمتابعة منظومة إدارة مبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقها رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب، مُشيداً في الوقت نفسه بالجهود المبذولة لإطلاق المشروع القومي للتحول الرقميّ، والذي سيبدأ بصورة تجريبية في محافظة بورسعيد عبر إطلاق 18 خدمة إلكترونية، معلناً أنه ستتم زيادتها إلى 174 خدمة بنهاية العام الجاري.

كما جدّد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أن هذا المشروع سيُسهم في تخفيف عبء كبير يُثقل كاهل المواطنين في حصولهم على الخدمات المختلفة، إلى جانب أنه يعمل على تيسير أداء تلك الخدمات في الأجهزة الحكومية.

وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم البدء فوراً في متابعة ما يتم من إجراءات وخطوات من جانب الوزارات المعنية؛ تنفيذاً لتوصيات وتكليفات المؤتمر الوطني السابع للشباب، على أن يكون ذلك بصفة دورية.