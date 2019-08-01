شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء وتطوير 12 مدرسة في «أبو حماد» بتكلفة 73 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جاري إنشاء وتطوير 12 مدرسة بنطاق مركز أبو حماد، توفر 154 فصلا دراسيا جديدا بتكلفة إجمالية تقدر بـ72 مليون و874 ألف جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب وتهيئة المدارس المختلفة، وإنشاء مدارس جديدة للتغلب على الكثافة الطلابية في الفصول.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بالتنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال ودخولها الخدمة مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، إنه جاري تنفيذ 8 مدارس جديدة توفر 106 فصلا، وتنفيذ أعمال توسع لـ3 مدارس بعدد 36 فصلا جديدا، بالإضافة إلى أعمال إحلال كلي لمدرسة الشهيد محمد قطب دياب رقم 1 الابتدائية والتي توفر 12 فصلا دراسيا.