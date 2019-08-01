عميد هندسة القاهرة: 5 آلاف طالب سجلوا رغباتهم بمعامل الكلية حتى الآن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور سيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، أن حوالى 5 آلاف طالب وطالبة من طلاب المرحلة الثانية من التنسيق سجلوا رغباتهم حتى الآن بمعامل الحاسب الآلى التابعة للكلية، موضحا أن معامل الحاسب الآلى بالكلية تنسق رغبات الطلاب بالمجان وعلى أيدى موظفين مدربين ومؤهلين لهذه العملية.
وأضاف تاج الدين لـ"الخليج 365"، أن الكلية توفر أماكن استقبال لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق وأولياء أمورهم، مشيرا إلى أن الكلية فتحت 5 معامل كاملة لاستقبال طلاب المرحلة الثانية نظرا لزيادة الإقبال على الكلية لتنسيق الرغبات.
وانطلقت أعمال المرحلة الثانية من التنسيق، بتسجيل الرغبات للطلاب بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%، الأربعاء الموافق 31 يوليو الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأحد الموافق 4 أغسطس المقبل.
وأعلنت الوزارة، انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق بداية من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم الأحد المقبل، معلنة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.
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