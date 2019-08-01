شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمطارات يستعرض المشروعات المستقبلية على العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، اجتماعا مع العاملين بالشركة ، للوقوف على المستجدات و الإنجازات التى قامت بها الشركة فى الفترة السابقة.

وتوجه الطيار أحمد جنينه، بالشكر للعاملين على ما أنجزوه من أعمال ومجهود فعال فى الفتره السابقة وحثهم على إستمرار بذل الجهد لما يترتب عليه من أثار إيجابية مثمرة للشركة وقطاع الطيران المدني.

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واستعرض رئيس الشركة القابضة للمطارات، المشروعات المستقبلية للشركة على العاملين للوقوف بكل ما هو جديد بالشركة إيماناً بأن كل موظف هو سفير للشركة فى المجتمع، كما استمع كل من رئيس الشركةالقابضة ورئيس شركة المطارات لمقترحات العاملين والمعوقات التى تواجههم، للعمل على حلها وتزليلها بكل الوسائل سعياً للوصول إلى بيئة صالحة للإنتاج.

وأكد كل منهما أن هدفهم الأول الوصول بالشركة للمكانة التى تستحقها فى قطاع الطيران المدنى العالمى والعمل على رفعة العاملين بالشركة وتدريبهم التدريب الجيد من خلال خطة تدريب متقنة ويراعى فيها الأساليب العلمية الحديثة وإتاحة الفرصة لتنمية مهاراتهم وخبراتهم.