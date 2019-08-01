شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: مشروع لتطوير قلب خليج نعمة بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت التنمية المحلية والإسكان ، اجتماعا بحضور محافظ جنوب سيناء وأحد المكاتب الإستشارية والمستثمرين لمناقشة مشروع تطوير قلب خليج نعمة بشرم الشيخ .

وخلال الإجتماع تم عرض تفاصيل المشروع وما يمثله من أهمية كبرى فى النهوض بالمنظومة السياحية لمدينة شرم الشيخ وجذب أسواق جديدة وجعل المدينة منافساً قوياً لباقي المقاصد السياحية العالمية .

كما تم استعراض بعض عناصر المشروع والذى يتضمن تطوير الممشي السياحي والتي تتضمن إقامة بعض الأنشطة التجارية والترفيهية والمطاعم والكافتيريات العالمية وإستغلال الجبل الملحق بمنطقة الاحتفالات في عمل منصة للالعاب النارية واقامة بحيرة مائية ومسار للدراجات .

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بجهود كبيرة لتطوير البنية التحتية لمدينة شرم الشيخ لتصبح مقصد سياحي عالمي ومركز دولي للمؤتمرات والمعارض، مشددا على أهمية استمرار جهود المحافظة والجهات المعنية للحفاظ علي المكانة العالمية لمدينة السلام ودفع جهود التنمية علي أرض سيناء .

وأشاد بفكرة المشروع والتي ستساعد في تحسين مستوي الخدمة المقدمة للسائح في شرم الشيخ وزيادة معدلات إنفاقه وطالب بضرورة وجود دراسة متكاملة للمنطقة بالكامل وسرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع ، خاصة حركة سير السيارات والمشاة وتحويل المرافق واجراءات التأمين للمنطقة ومسار الدراجات .

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وأكدت وزارة الإسكان أهمية وجود مخطط كامل لتطوير منطقة خليج نعمة وليس قطاعات أو أجزاء منها ، وطالبت بضرورة قيام المكتب الاستشاري والمستثمرين في وضع رؤية متكاملة بمحاورها المختلفة حتى لا نفقد أي فرصة لتطوير المنطقة بالكامل مستقبلاً .

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى امتلاك شرم الشيخ للبنية السياحية اللازمة لاستقبال جميع الوفود من مختلف دول العالم، بالإضافة للمشروعات التي تمت خلال الفترة الماضية من طرق وقاعة مؤتمرات وتجميل بالتعاون مع الوزارات المختلفة والمحافظة، مشيراً إلي أن منطقة خليج نعمة تستحق التطوير ، لتنويع المنتج السياحي في شرم الشيخ .

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هناك عدد من المشروعات التي سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة منها المتحف الجديد قبل نهاية العام الجاري ومشروعات آخري في قطاع الاسكان .

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي سرعة اعداد مشروع وتصور متكامل لتطوير المنطقة تمهيداً لبحثها وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.



