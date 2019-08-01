شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إقبال كبير على تسجيل الرغبات بمعامل كلية الإحصاء بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت معامل الحاسب الآلى المخصصة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2019 بكلية الدراسات الإحصائية والبحوث بجامعة القاهرة، إقبالا كبيرا من جانب طلاب المرحلة الثانية وأولياء أمورهم الذين أقبلوا بكثافة على معامل الكلية لتسجيل رغباتهم على أيدى موظفين مدربين تماما لهذه العملية.

وأكد الدكتور السيد خاطر، عميد كلية الدراسات الإحصائية والبحوث بحامعة القاهرة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات التى تم إدخالها على موقع التنسيق طوال أيام المرحلة.

وانطلقت أعمال المرحلة الثانية من التنسيق، بتسجيل الرغبات للطلاب بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%، الأربعاء الموافق 31 يوليو الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأحد الموافق 4 أغسطس المقبل.

Advertisements

وأعلنت الوزارة، انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق بداية الأربعاء 31 يوليو وحتى يوم الأحد المقبل، معلنة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.



