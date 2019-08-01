شكرا لقرائتكم خبر عن 170 طبيبا بيطريا يشاركون فى مشروع الهدى والأضاحى للحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، مشاركة 170 طبيبا بيطريا من الأطباء البيطريين بالهيئة وبمديريات الطب البيطرى بالمحافظات ، ضمن مشروع الإفادة من لحوم الهدى والأضاحى لموسم الحج لعام 1440 هجرية و2019 ميلادية والذى يديره البنك الإسلامى للتنمية بالسعودية.

وأوضح الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، أن اللجنة المصرية السعودية المشتركة الممثلة من بعض قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثلين عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالمملكة العربية السعودية اختيار الأطباء البيطريين للمشاركة في مشروع الإفادة من لحوم الهدى والأضاحى لموسم الحج هذا العام، مشيرا إلى أن هذا يأتى انطلاقاً من العلاقات الأخوية التى تربط جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية، وفى إطار التعاون المشترك فى مجال الخدمات البيطرية بين البلدين.

وأشار رئيس الخدمات البيطرية، أن مهمة البعثة المصرية تتركز فـــى القيام بالعمل بالمجازر المخصصة للهدى والأضاحى بمكة المكرمة خلال فترة الحج والقيــام بالكشف الظاهري على الحيوانات قبــــل الذبح لاستبعــــــاد الحيوانات الضعيفة والهزيلة والحيوانات غير المناسبة للذبح من الناحيــــة الشرعية بالإضافة إلى الكشف الطبي على اللحوم من ذبائح الأضاحى من جمال وأبقار وأغنام وماعز والتأكـــــد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.