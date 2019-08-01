شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن السبت تفاصيل الاستعداد لعيد الاضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد غدا السبت، تفاصيل استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك وتوفير منتجات اللحوم بجانب اعلان نتائج مشروع جمعيتى للمرحلة الثالثة ومؤشرات المرحلة الرابعة من محددات استبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات التموينية وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية

ويأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية ،ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية فى طرح الخراف الحية استعدادا لعيد الأضحى المبارك من خلال شوادر الشركات بالمحافظات بسعر 62 جنيه لكيلو الخراف الحى قائم ،حيث تم التعاقد مع الموردين ويتم حاليا التوريد لشركات الوزارة كما يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيه للكيلو واللحوم المجمدة المستوردة بسعر 60 جنيه للكيلو واللحوم البلدية الطازجة بسعر 110 جنيه واللحوم الضأن السودانية المبردة بسعر 95 جنيه للكيلو.

