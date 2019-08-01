شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: مهلة للمواطنين لنهاية العام لطلاء واجهات المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك متابعة مستمرة مع المحافظات لإنهاء أعمال طلاء واجهات العمارات السكنية والمبانى التي تكون واجهتها من الطوب الأحمر، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف قاسم، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، سيتم إعطاء المواطنين مهلة حتى نهاية العام؛ لطلاء واجهات عماراتهم، بألوان محددة، ومن لا يلتزم منهم يتم قطع المرافق عنهم.

وأكد قاسم، أن وزير التنمية المحلية يتلقى تقارير دورية من المحافظين حول ما تم إنجازه من أعمال الطلاء ويتم عرضه على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هناك تكليفات لرؤساء الوحدات المحلية بحصر المباني القائمة، التي لم يتم تشطيبها، وإلزام السكان بتشطيب واجهات هذه المباني من أعمال المحارة والدهان، وتم اختيار اللون البيج بدرجاته، ومنحهم مهلة محددة، وأنه في حالة عدم الالتزام بذلك، سيتم قطع المرافق تدريجياً لحين الالتزام بتطبيق القرار.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال خلال تعقيبه في نهاية جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية- أنه لا يوجد دولة كل مبانيها "طوب أحمر"، ويبدو أننا رضينا بالقبح ونسينا الحسن".