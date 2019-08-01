شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التمريض: بدء تلقى التقدم لوظائف بالمؤسسات الصحية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة كوثر محمود، النقيب العام، عقد برتوكول تعاون مع سوق العمل السعودى، لبدء تشغيل أعضاء هيئة التمريض بالمؤسسات الصحية المختلفة، مشيرة إلى أن النقابة بدأت فى تلقى طلبات التقدم لشغل وظائف، ومن المقرر أن تستمر حتى 22 أغسطس الجارى.
وأكدت النقابة، فى بيان، أن ذلك يأتى انطلاقا من حرص النقابة العامة على التواجد المصرى لمهنة التمريض، كسفراء لمصر فى جميع الدول العربية، وبالأخص دولة السعودية الشقيقة.
وأوضحت النقابة، أنه يتم تقديم الطلبات بمقر النقابة العامة للتمريض، يوميا من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساءا، براتب أساسى 4110 ريال سعودى، وزيادة 295 ريال لكل سنة خبرة، بالإضافة إلى توفير سكن ومواصلات خلال سنة التعاقد.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة التمريض: بدء تلقى التقدم لوظائف بالمؤسسات الصحية بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.