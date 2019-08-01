شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مشروعات الربط تجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية مشروعات الربط الكهربائى التى تجعل من مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لليوم السابع، تعليقا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته في جلسة محاكاة الدولة ، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية،والتى أشار فيها إلى أن احتياطي مصر من الكهرباء بلغ حاليا ما يتجاوز 20% ، يمكن تصديره إلى دول الجوار.

وقال حمزة، إن هناك بالفعل على أرض الواقع خطوط ريط بين مصر وبعض الدول ففى الأردن هناك خط ربط بقدرة 450 ميجاوات، ويجرى دراسة زيادة هذه القدرة، كما أن هناك خط ربط مع ليبيا بقدرة 150 ميجاوات.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك مشروعات ربط أخرى جار العمل بها، مثل خط الربط مع السودان، وخط الربط ما بين مصر وقبرص واليونان، والذى تم توقيع الاتفاق الإطارى للمشروع وحاليا يجرى عمل دراسات الجدوى من خلال إحدى المكاتب الاستشارية تمهيدا لبدء تنفيذ الخط، وسيكون عن طريق كابل بحرى يتم تنفيذه على مرحلتين كل مرحلة 1000 ميجاوات.

كما أن هناك مشروع ربط مع المملكة العربية السعودية، مخطط لتبادل 3000 ميجاوات وهناك بعض الدراسات تتم حاليا لأن هناك تعديل للمسار فى جانب المملكة العربية السعودية بسبب مشروعات تتم هناك.



