خلال أسبوع.. ضبط 85 قضية ابتزاز مادي ونصب عبر شبكة الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط 85 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت، خلال أسبوع.

أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - خلال أسبوع - عن ضبط 85 قضية "ابتزاز وتهديد، سب وقذف وتشهير، اختراق وسرقة حسابات، ترويج لأعمال الدجل، انتحال صفة، نصب على المواطنين، ترويج لبيع أدوية مستوردة" عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن بإجمالي 85 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، و85 متهمًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين.