محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط 85 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت، خلال أسبوع.
أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - خلال أسبوع - عن ضبط 85 قضية "ابتزاز وتهديد، سب وقذف وتشهير، اختراق وسرقة حسابات، ترويج لأعمال الدجل، انتحال صفة، نصب على المواطنين، ترويج لبيع أدوية مستوردة" عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن بإجمالي 85 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، و85 متهمًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال أسبوع.. ضبط 85 قضية ابتزاز مادي ونصب عبر شبكة الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.