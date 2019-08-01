بكيلو حشيش و 1800 قرص مخدر.. ضبط 3 عناصر إجرامية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عنصر إجرامي - مقيم بدائرة القسم مسجل خطر "مخدرات" سبق اتهامه في 10 قضايا آخرهم "مخدرات")، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (1812 قرص مخدر - مبلغ مالي - هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان من ضبط شخصين مقيمان بدائرة القسم، حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.250 كيلو جرام - مبلغ مالي ـ 3 هواتف محمولة).

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بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهواتف للاتصال بعملائهما.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.