العامل الخائن كلمة السر.. تفاصيل السطو على مصنع بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات القبض على مرتكبي واقعة السطو على مصنع بأكتوبر وسرقة الخزينة الخاصة به.

تلقى العميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر بورود بلاغ من خفير خصوصي وثلاثة عمال بمصنع بلاستيك أنه أثناء تواجدهم بالمصنع بدائرة القسم فوجئوا بحضور أربعة مجهولين وبحوزة إثنين منهم أسلحة نارية، وقيدوهم واستولوا على خزينة المصنع وبداخلها 97 ألف جنيه، جهاز لاب توب، طن مسحوق من البودرة الخام الخاص بإنتاج المصنع و4 هواتف محمولة خاصة بهم، وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة 5 أشخاص أحدهم عامل سابق بالمصنع، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة مقيمين بالجيزة وبنى سويف.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 4 منهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهارب ، وقرر العامل السابق بالمصنع أنه نظراً لسابقة عمله بالمصنع وعلمه بوجود مبالغ مالية بالخزينة عقد العزم على سرقتها فاتفق مع الباقين على ارتكاب الواقعة.

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بتاريخ الواقعة توجهوا بسيارة نقل ملك وقيادة أحدهم، وتمكنوا من الدخول للمصنع عن طريق تسلق السور الخلفي، وتهديد خفير المصنع والثلاثة عمال بفرد خرطوش وطبنجة صوت، وتقييدهم والاستيلاء على المسروقات وجهاز DVR الخاص بتسجيل الكاميرات وتوجهوا لشقة خاصة بأحدهم بمساكن دهشور حيث تمكنوا من كسر الخزينة والاستيلاء على المبلغ المالي من داخلها واقتسامه فيما بينهم.

أضاف بتسليم مسحوق البودرة الخام لمزارع "30 سنة"مقيم ببنى سويف للتصرف فيه بالبيع، وأرشدوا عن مبلغ 65850 جنيها، جهاز لاب توب، 80 إيصال أمانة "كانوا بداخل الخزينة"، والأسلحة والسيارة المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

بإرشادهم تم ضبط الخزينة والأدوات المستخدمة في كسرها بمكان تخلصهم منها بمنطقة صحراوية متاخمة لمسكن أحدهم، وقرروا بأن باقي المبلغ المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب، وتخلصهم من جهاز DVR والهواتف المحمولة الخاصة بالعمال بإلقائها بنهر النيل خشية تعقبهم وضبطهم.

تم استهداف المزارع بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بنى سويف أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف وأرشد عن المسروقات، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وما بحوزته من مسروقات.