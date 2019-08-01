ضبط صاحب ورشة جلود بالدرب الأحمر لتنقيبه عن الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على صاحب ورشة جلود بالدرب الأحمر، لقيامه بأعمال حفر بالورشة ملكه بقصد التنقيب عن الآثار. أكدت تحريات قسم شرطة الدرب الأحمر، قيام صاحب ورشة جلود، بأعمال حفر بالورشة ملكه بقصد التنقيب عن الآثار. وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه، وضبطه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة، وعُثر بداخلها على (حفرة "قطرها 3 متر بعمق 6 متر" أدوات تنقيب) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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