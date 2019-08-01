برشاش وسلاح آلي. سقوط مزارع يتاجر في المخدرات بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بأسيوط، من ضبط مزارع على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية.

وردت معلومات سرية لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بقيام "مزارع، 38 سنة، له معلومات جنائية مسجلة - مُقيم بدائرة مركز شرطة القوصية)، وأنه يقوم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهم وضبطه في مسكنه، وبالتفتيش تم ضبط 1500 قرص مخدر، سلاح آلي "رشاش" وشريط طلقات نارية خاصة به، وبندقية آلية.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطه الإجرامي.