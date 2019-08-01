الداخلية تستثني زيارة لجميع نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
صرحت وزارة الداخلية بزيارة استثنائية واحدة لجميع نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ولا تحتسب من الزيارات المقررة لهم.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى دعم أواصر التواصل الاجتماعي لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة ذويهم في الاحتفال بالمناسبات والأعياد الرسمية.
وذلك بالإضافة إلى حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون.
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