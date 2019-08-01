حفظ التحقيقات في قضية "فستان رانيا يوسف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت نيابة 6 أكتوبر الجزئية، حفظ التحقيقات في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"فستان رانيا يوسف"، مستندة بألا وجه حق بإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم 2487 لسنة 2019 إداري ثاني الشيخ زايد، بحسب تصريحات صحفية للمحامي شعبان سعيد، دفاع "يوسف".

جاء قرار النيابة، بعد التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة في القضية، وسماع أقوال مقدمي البلاغات، والفنانة.

وكانت نيابة استئناف القاهرة، قررت في 5 ديسمبر 2018، إخلاء سبيل الفنانة رانيا يوسف، بالضمان الشخصي، بعد التحقيق معها في البلاغات التي تتهمها بالفعل العلني الفاضح، والتحريض على الفسق والفجور، وإغواء القصَّر ونشر الرذيلة بالمخالفة للأعراف والتقاليد والقوانين السائدة في المجتمع المصري، في واقعة فستان مهرجان القاهرة السينمائي.

وتنازل عدد من المحامين، في وقت سابق، عن بلاغاتهم ودعاواهم ضد الفنانة عقب اعتذارها عن واقعة ارتداء فستان اعتبره المحامون يخل بالآداب العامة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي واعترافها بالخطأ غير المتعمد.