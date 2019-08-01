استأجرت عاملا لقتله.. تفاصيل التخلص من زوج على يد زوجته بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت مباحث القاهرة لغز العثور على جثة شخص داخل مسكنه بالسلام، وأن زوجته وراء مقتله عقب اتفاقها مع آخر لتنفيذ الجريمة مقابل مبلغ مادي.

تلقى قسم شرطة أول السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على شخص متوفي أعلى سطح عقار بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لأحد المواطنين (مقيم بذات العقار محل البلاغ)، وتبين عدم وجود الهاتف المحمول الخاص به.

كشفت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من، عامل، 37 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرهم قضية "مخدرات"، زوجة المجنى عليه "ربة منزل" 40 - مقيمة بذات عنوان المجني عليه.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافت الثانية بوجود خلافات بينها وبين زوجها، وفي سبيل ذلك اتفقت مع المتهم الأول على قتله مقابل مبلغ مالي، وبتاريخ الواقعة تربص المتهم الأول للمجني عليه أعلى سطح العقار محل الواقعة، وفور صعوده قام الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين"، كان بحوزته محدثاً ما به من إصابات والتي أودت بحياته، واستولى على هاتفه المحمول وفر هارباً.

بمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال الأولى أيدها، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.