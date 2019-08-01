وزير الري يزور السودان لبحث أوجه التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى: زار وزير الموارد المائية والري دولة السودان فى إطار جولة تشمل دولتي السودان وإثيوبيا، يرافقه وفد من قيادات الوزارة. وحسب بيان، اليوم الأربعاء، التقى وزير الري بالمهندس صلاح أحمد محمد إبراهيم المكلف بإدارة وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية بالخرطوم. وتجدر الإشارة إلى أن الجانبين عقدا اجتماعاً تناول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ فضلا عن مواصلة واستكمال التشاور بخصوص مفاوضات سد النهضة الأثيوبي . وعرض وزير الموارد المائية رؤية مصر ووجهه نظرها في هذا الشأن.

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