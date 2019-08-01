استعدادات مكثفة بالجيزة لمبادرة "الكشف عن ضعاف السمع من حديثي الولادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

أكد محافظ الجيزة أحمد راشد أن مديرية الشؤون الصحية تكثف من استعداداتها لاستقبال مبادرة رئيس الجمهورية (مليون صحة وفحص حديثي الولادة للكشف عن ضعاف السمع)، والتي سيتم إطلاقها اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل.

واستعرض المحافظ الاستعدادات الخاصة بالمبادرة والمتمثلة في تجهيز 70 وحدة للكشف المبكر عن حالات ضعاف السمع على مستوى المحافظة والتأكد من عمل الصيانة اللازمة للأجهزة المتواجدة، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء الفحص على الأطفال من عمر 3 أيام أثناء عمل تحليل الغدة الدرقية وسيتم تحويل الحالات التي تستدعي إلى معهد السمع بالمحافظة، وذلك من خلال بروتوكول تعاون مع المعهد.

وأكد راشد أنه في إطار تطوير ورفع كفاءة المستشفيات للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تم رفع كفاءة الدور الثاني لقسم الكلى بمستشفى البدرشين، ويجري تطوير الدور الثالث، إضافة إلى أنه تم افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الوراق المركزي بـ10 ماكينات، وتشغيل قسم الرعاية المركزة بمستشفى مبارك بـ 8 أسرة وتشغيل وحدة الماموجرام للكشف المبكر لأورام الثدي بمستشفى 6 أكتوبر، لافتا إلى أنه تم تركيب أول جهاز لقياس هشاشة العظام بمستشفى أم المصريين العام.

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وأضاف أن المحافظة مستمرة في القضاء على قوائم الانتظار ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، فقد تم إجراء 31 عملية بمركز ومدينة الصف و44 عملية بمستشفى أم المصريين و20 عملية بمستشفى 6 أكتوبر و30 عملية بمستشفى العياط.

من جانبها، قالت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إن المديرية مستمرة في رفع كفاءة الخدمة بالمستشفيات، حيث تم فحص الحضانات المعطلة على مستوى المحافظة وإصلاحها وتزويد المستشفيات التي في حاجة لحضانات إضافية، حيث تم تشغيل 5 حضانات بمستشفى أبوالنمرس المركزي و5 أخرى بمركز الأمومة والطفولة بالبراجيل وتزويد مستشفى التحرير العام بـ20 حضانة ومستشفى أم الأطباء بـ 16 حضانة وأوسيم بـ 14 حضانة والبدرشين بـ 15 حضانة ومستشفى 6 أكتوبر بـ 17 حضانة ومستشفى مبارك المركزي بـ 15 حضانة.

وأضافت أنه تمت الموافقة خلال العام المالي الحالي على تخصيص 40 مليون جنيه لتطوير مستشفى العياط و35 مليون جنيه لمستشفى أطفيح.