مصر | "كان شغال فيه".. كشف ملابسات السطو المسلح على مصنع بلاستيك بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان شغال فيه".. كشف ملابسات السطو المسلح على مصنع بلاستيك بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في كشف ملابسات السطو المسلح على مصنع بلاستيك وتمكنت القوات من القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بتلقى المقدم محمد داوود رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا من خفير خصوصى وثلاثة عمال بمصنع بلاستيك، بأنهم أثناء تواجدهم بالمصنع بدائرة القسم فوجئوا بحضور أربعة مجهولين وبحوزة إثنين منهم أسلحة نارية، وقاموا بتقييدهم وإستولوا على خزينة المصنع وبداخلها مبلغ مالي قدره 97 ألف جنيه، جهاز لاب توب، طن مسحوق من البودرة الخام الخاص بإنتاج المصنع، 4 هواتف محمولة خاصة بهم، وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة 5 أشخاص أحدهم عامل سابق بالمصنع، لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بالجيزة وبنى سويف.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط 4 منهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الهارب، وقرر العامل السابق بالمصنع أنه نظرًا لسابقة عمله بالمصنع وعلمه بوجود مبالغ مالية بالخزينة عقد العزم على سرقتها فإتفق مع الباقين على إرتكاب الواقعة، وبتاريخ الواقعة توجهوا بسيارة نقل ملك وقيادة أحدهم، وتمكنوا من الدخول للمصنع عن طريق تسلق السور الخلفى، وتهديد خفير المصنع والثلاثة عمال بفرد خرطوش وطبنجة صوت، وتقييدهم والإستيلاء على المسروقات وجهاز DVR الخاص بتسجيل الكاميرات وتوجهوا لشقة خاصة بأحدهم بمساكن دهشور حيث تمكنوا من كسر الخزينة والإستيلاء على المبلغ المالى من داخلها وإقتسامه فيما بينهم.

وأضاف بقيامهم بتسليم مسحوق البودرة الخام لـ ( مزارع، 30 سنة، مقيم ببنى سويف) للتصرف فيه بالبيع، وأرشدوا عن (مبلغ مالى قدره 65850 جنيه، جهاز لاب توب، 80 إيصال أمانة "كانوا بداخل الخزينة"، والأسلحة والسيارة المستخدمين فى إرتكاب الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط الخزينة والأدوات المستخدمة فى كسرها بمكان تخلصهم منها بمنطقة صحراوية متاخمة لمسكن أحدهم، وقرروا بأن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب، وتخلصهم من جهاز DVR والهواتف المحمولة الخاصة بالعمال بإلقائها بنهر النيل خشية تعقبهم وضبطهم.

فيما تم استهداف المزارع بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته إعترف وأرشد عن المسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وما بحوزته من مسروقات.