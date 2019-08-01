أخبار مصر | "صديقي رفيقي".. احتفالية في المتحف القبطي السبت بمناسبة اليوم العالمي للصداقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صديقي رفيقي".. احتفالية في المتحف القبطي السبت بمناسبة اليوم العالمي للصداقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم المتحف القبطي بمصر القديمة بالتعاون مع فريق "أنيميشين"، احتفالية بعنوان "صديقى رفيقي" وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصداقة، يوم السبت الموافق ٣ أغسطس 2019.

وقالت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي، إن الاحتفالية تستهدف مجموعة من طلاب المرحلة الابتدائية، بهدف ربط هذا الجيل الناشئ بالمتاحف المصرية بشكل عام.

كما يهدف لتقديم برامج توعوية بصورة ترفيهية وتعليمية من خلال مجموعة من الجولات الإرشادية داخل المتحف والورش الفنية يقدمها أمناء المتحف.