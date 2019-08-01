أخبار مصر | "العصار" يبحث مع سفير أوكرانيا سبل تعزيز التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" يبحث مع سفير أوكرانيا سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إيفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا بالقاهرة، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء، تم الترحيب بالسفير واستعراض إمكانيات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع الحربي والمدني، وتم التأكيد علي أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الأوكرانية في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على كلا الجانبين، كما تم استعراض آخر المستجدات التي تمت في موضوعات التعاون القائمة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة فالكون للأمن والحراسة وشركة براكتيكا الأوكرانية في مجال نقل تكنولوجيا تصفيح وتدريع السيارات المدنية، كما تم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة.

وكما تم التأكيد على أن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية المختلفة لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركاتها ووحداتها التابعة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، كما تم التنويه إلى أن الدولة المصرية حريصة على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين ولذلك تم اتخاذ عدة تدابير لتسهيل إجراءات الاستثمار من أجل تمهيد الطريق لخلق مناخ استثماري مشجع وبيئة أعمال متطورة، وتم دعوة الشركات الأوكرانية إلى توسيع نطاق أنشطتها في مصر والاستفادة من الميزات التنافسية للاستثمار بها من إصلاحات اقتصادية وتشريعية وكذا تنفيذ وتطوير بنية تحتية هائلة وإنشاء مدن جديدة ومناطق حرة ولوجيستية وغيرها.

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وأشاد سفير دولة أوكرانيا في مصر، بالعلاقات بين الدولتين والتعاون الاقتصادي والصناعي المتميز بين الشركات المصرية والأوكرانية، مشددا على ضرورة العمل على توظيف هذه العلاقات المتميزة من خلال زيادة التعاون وإقامة شراكات ثنائية جديدة في مختلف المجالات التصنيعية، كما أشار إلى وجود أكثر من 3500 طالب مصري يدرسون بالجامعات الأوكرانية، وأشاد بما تشهده مصر من استقرار، مضيفاً أنها تعد رمانة الميزان فى تثبيت دعائم السلام والاستقرار فى أفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد " ميكيتينكو " على اهتمام الشركات الأوكرانية بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي نظراً لما تتميز به من إمكانيات فنية وتكنولوجية وتصنيعية وكوادر بشرية وبنية تحتية متميزة، كما ذكر أن الجانب الأوكراني شارك في معرض "إيديكس 2018" من خلال 6 شركات، معرباً عن تفاؤله لمشاركة المزيد من الشركات في الدورة القادمة من المعرض نظراً لما شهده من تنظيم متميز ونجاح كبير في دورته الأولى، مؤكداً على سعيه الحثيث لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين بحيث تقوم الوفود الفنية من الشركات الأوكرانية بزيارة الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للتعرف على الخبرات التصنيعية المتوفرة بها على أرض الواقع وبحث المجالات التى يمكن التعاون فيها مع هذه الشركات، وكذا إيفاد مجموعة من المتخصصين من شركات الإنتاج الحربي لزيارة الشركات الأوكرانية للتعرف على أحدث الإمكانيات والخبرات التكنولوجية الحديثة المستخدمة فى التصنيع بها لتحديد سبل التعاون المشترك وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التعاون لصالح كلا الطرفين، كما تم الاتفاق على استمرار تنسيق التعاون بين الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص الأوكرانية مع شركات الإنتاج الحربي.