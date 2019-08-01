شكرا لقرائتكم خبر عن «البحر الأحمر» تستعد لاستقبال الزائرين بعيد الأضحى.. وعقوبة مالية للذبح خارج المجازر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المدن لاستقبال احتفالات عيد الاضحى المبارك واستقبال آلاف الزائرين لقضاء عطلاتهم والاحتفال بالعيد بالغردقة ومدن المحافظة.

وشدد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، على تحرير اقصى مخالفة مالية من مسؤولي البيئة لمن يقوم بذبح الأضاحي خارج المجازر الخاصة بالمحافظة، وان جميع المجازر الحكومية المتواجدة بمدن المحافظة متاحة للمواطنين لذبح الأضاحي بالمجان خلال أيام عيد الاضحى المبارك، وذلك لعدم السماح لهم بتشويه منظر الطرق والشوارع بالمدن وحفاظا على نظافتها.

كما قرر المحافظ إغلاق أية شواطئ لا يوجد بها منقذين خلال فترة عيد الأضحى، حتى لا تحدث حالات غرق، مشددا على تأمين الشواطئ الاخرى لاستقبال المعيدين، وتقرر توقيع مخالفة للشواطئ التي تعمل خلال العيد ولا توجد بها منقذين للتعامل مع أي حالات غرق.