شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة مالية للأساتذة والعاملين بجامعة المنيا بمناسبة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس جامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس الجامعة، صرف مكافأة 500 جنيه لأعضاء هيئة التدريس وللعاملين بالجامعة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يجعله الله عيد نصر وسلام على المصريين والأمة الإسلامية جميعًا، وأن يعيده الله بالخير واليمن والبركات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، بحضور كل من: الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبوبكر محيي الدين، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والمستشار القانوني، وأمين عام جامعة المنيا وأعضاء المجلس.