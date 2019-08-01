شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في حملة «مفيش زي مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جميع المصريين المقيمين في الخارج للمشاركة في حملة «No place like home.. مفيش زي مصر»، التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، مع أبناء المصريين بالخارج خلال زيارتها الأخيرة لكندا.

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وأضافت وزارة الهجرة في بيان، الخميس، أنها «بدأت في تلقي فيديوهات من المصريين بالخارج في الحملة من خلال تسجيل فيديو قصير مدته دقيقتين للحديث عن فترة الإجازة، التي قضاها بمصر، والحديث فيه عن سحر وجمال الأماكن السياحية في بلدنا واختلافها وتفردها عن أي مكان آخر في العالم، مع ختام الفيديو بشعار الحملة «No place like home.. مفيش زي مصر».

ولفتت الوزارة إلى أن «المصريين بالخارج هم خير من يستطيع توضيح الصورة الحقيقية عن وطنهم الأم مصر، حيث إن الحملة تستهدف توصيل رسالة إلى العالم كله بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأيضًا نقل الواقع الحقيقي لمصر عن طريق أبنائنا وشبابنا في الخارج، وأن المصريين بالخارج وأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج هم سفراء وجنود لمصر ويقفون بجانب وطنهم في كافة التحديات التي يمر بها».

وأوضحت أن «الحملة تستهدف أيضا الترويج السياحي لمصر عن طريق أبنائنا المصريين بالخارج، وللتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان والضيافة»، مشيرة إلى أنها تستقبل الفيديوهات المسجلة من المصريين بالخارج على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع «فيس بوك».