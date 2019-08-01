شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين جامعتي أسيوط وسبأ اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة على توسيع نطاق دعمها العلمي والبحثي مع كافة الجامعات في مختلف الدول العربية الشقيقة، جاء ذلك تزامناً مع موافقة مجلس الجامعة على إبرام مذكرة تفاهم بين جامعتي أسيوط وسبأ اليمنية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمى والعلمي والبحثي.

وأشار رئيس الجامعة، أن ذلك يأتى بفضل ما تملكه الجامعة من كوادر علمية وبحثية متخصصة، وعلى مستوى عال من الكفاءة، فضلاً عن ما تضمه من وحدات ومراكز مختلفة، والتى تغطى كافة المجالات العلمية والتعليمية والثقافية، ومن هذا المنطلق كشف أن الجامعة تحظى بعلاقات متميزة مع مختلف الجامعات العربية، ولا سيما دولة اليمن الشقيق، وخاصة جامعة سبأ، والتى تحظى بدعم الجامعة في كافة النواحى المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية.

من جانبه أشار الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المذكرة تضمنت الاتفاق على تبادل الزيارات والإعارات لأعضاء هيئة التدريس والباحثين من الطرفين، وذلك في شتى التخصصات المختلفة، إلى جانب الإشراف العلمي المشترك، ولجان المناقشات الخاصة بالرسائل العلمية والأطروحات، وتبادل المطبوعات من المجلات والكتب والرسائل العلمية، والنشر في المجلات العلمية والدوريات التي تصدرها الجامعتين، فضلاً عن تبادل الوفود الطلابية بين الجامعتين للتدريب في المجالات المختلفة، وتنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة، منوهاً ان تلك المذكرة سارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة كلا الجامعتين.