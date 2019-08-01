شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق غرامات «الأكياس البلاستيكية» بالغردقة اليوم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ محافظة البحر الأحمر، الخميس، تطبيق غرامات مالية للمخالفين لقرار المحافظ بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية بمدينة الغردقة، بعد نحو شهرين من تطبيق القرار بشكل تجريبي وتوعوي.

وأكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية، الخميس، أن قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيك واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة سيكون من خلال إخلاء الغردقة من الأكياس بشكل تام بنسبة ١٠٠% لحماية البيئة البحرية والبرية من اخطار هذه الاكياس وحماية الصحة العامة.

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وأضاف «عبدالله» أن القرار وجد صدى في مصر وفي مختلف أنحاء العالم وأشادت به الشركات السياحية العالمية، مشيرًا إلى أنه سيرفع تصنيف مدينة الغردقة في مجال السياحة البيئية والمحافظة على البيئة البحرية.

وتابع أنه «خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين لم يتم تطبيق أية عقوبات على المخالفين، وأنه سيتم تطبيق غرامات مالية متدرجة للمخالفين لقرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية بمدينة الغردقة بداية من شهر أغسطس الجاري»، مشددًا على أن «العقوبات إذا تكررت من المخالفين سيتم إغلاق أية منشأة غير ملتزمة بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية من أغسطس الجاري».

وكشف المحافظ عن أن «هذه التجربة سيتم تطبيقها في مدن أخرى بالبحر الاحمر»، مشيرًا إلى أن «مدينة مرسي علم هي المدينة الثانية التي يجري التجهيز لخلوها من الأكياس البلاستيكية بعد الغردقة خلال الفترة المقبلة».

وأشار محافظ البحر الأحمر أن لجان التفتيش والمتابعة المكونة من شرطة البيئة والتموين والمرافق وإدارة البيئة بالمحافظة والصحة والمحميات مستمرة في عملها للبحث عن أي أكياس بلاستيكية في أي منشأة تجارية والتحفظ عليها، وتحرير مخالفات وغرامات مالية ومصادرة الأكياس أو أي أدوات بلاستيك، مؤكدًا أن الحملة مستمرة في التوعية والتفتيش ومصادرة الأكياس البلاستيكية.