شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: إلغاء بلاغ تغيب مصري ونقل كفالته ينهي أزمته وأسرته بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في إلغاء بلاغ تغيب مواطن مصري ونقل كفالته على كفيل جديد، وبذلك ينهي أزمته مع كفيله السابق، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بحل مشكلة المواطن المصري «ع.أ .م»، والذي يعمل سائق خاص منذ عامين لدى الكفيل «م. م. ن» لرفع بلاغ التغيب عن العمل ومنع السفر.

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وأضاف «سعد الدين» أنه بمتابعة المستشار العمالي بجدة، عثمان رمضان، في حل شكوى المواطن أفاد بأنه قام على الفور بالتواصل مع صاحب العمل للحضور إلى مقر مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة للتعرف على أسباب بلاغ التغيب والمنع من السفر، فأوضح أن المواطن كان يعمل لديه سائقاً منذ أكثر من عام، وتسبب في إحداث تلفيات كبيرة بالسيارة أثناء قيادته تقدر قيمتها بأكثر من 14 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 61 ألف جنيه مصري، وفقا لتقرير الشرطة وأنه قام بتحرير محضر وصدور حكم لصالحه بذلك.

وتابع المستشار العمالي أنه على مدار أكثر من عشرة أشهر من التفاوض مع صاحب العمل والمواطن تم إنهاء المشكلة وإلغاء بلاغ التغيب ونقل كفالة المواطن على كفيل جديد على أن يقوم المواطن بدفع ثمن التلفيات على عدة دفعات شهرية، وتم بالفعل تحرير السندات الشهرية وإلغاء بلاغ التغيب ونقل الكفالة وفقا للاتفاق الموقع بين الطرفين بمكتب التمثيل العمالي.

وقام على الفور بتوجيه المواطن بضرورة رفع دعوى بمكتب العمل لرفع البلاغ الكيدي وفقا لنظام العمل السعودي، حيث أن البلاغ يمتد أثره على أسرته «زوجته وأولاده»، مما يؤثر على حياته الأسرية ودراسة أولاده بالمراحل الابتدائية لعدم تجديد الإقامات.

وقدم المواطن الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة في المكتب العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، على إلغاء بلاغ التغيب والمنع من السفر ونقل كفالته على صاحب عمل جديد.