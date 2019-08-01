شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لبعثة الحج: وصول 39 ألف حاج للأراضي المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عمرو لطفي، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، وصول أعداد حجاج مصر إلى 39 ألفاً، من بينهم 19 ألف حاج من بعثة القرعة، مؤكداً أن أحوال الجميع بخير.

وأوضح اللواء عمرو لطفي- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط-: «أن جميع الضباط والأفراد المشرفين على بعثة حجاج القرعة يعملون جميعاً تحت شعار خدمة الحجاج «شرف..أمانة..مسؤولية» في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بخدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم لحين عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن».

وأضاف أن عمليات التسكين والتفويج مستمرة؛ ولم تواجه البعثة حتى الآن أي عوائق أو مشاكل في التسكين، وذلك بفضل منظومة التسكين الآلي التي استحدثتها وزارة الداخلية لحجاج القرعة هذا العام.

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وأشار اللواء عمرو لطفي، إلى أن بطاقة التعارف الموجودة مع كل حاج في القرعة، مدون عليها رقم غرفته في مكة المكرمة، بحيث يصل الحاج إلى بهو الفندق، ويصعد مباشرة إلى غرفته ليجد حقائبه أمام غرفته، قبل أن يستلم وجبته الجافة التي تكفيه حتى بدء المشاعر والتصعيد لعرفات.

وتابع الرئيس التنفيذي لبعثة الحج قائلا: «إنه قبل وصول الحجاج للتسكين بغرفهم في الفنادق، يقوم الضباط المتواجدون في الفندق بتفقد الغرف وخدماتها للتأكد من عدم وجود أي مشاكل بها، ليتسلم الحاج غرفته دون أي مشاكل تواجهه خاصة بعد تكبده عناء السفر وحاجته للراحة».

كما نوه اللواء عمرو لطفي، إلى إنه تم التأكيد على تواجد أفراد البعثات الطبية والواعظين والواعظات بصورة دائمة داخل كل فندق لرعاية الحجاج صحياً والإجابة على كافة تساؤلاتهم الفقهية.

وأشار اللواء عمرو لطفي، إلى أنه بخلاف الندوات الدينية بداخل كل فندق، وفور وصول الحجاج إلى مكة المكرمة، يتم عقد ندوات تعريفية للحجاج لشرح المسارات المختلفة للذهاب إلى الحرم وهو ما أسهم في عدم تسجيل أي حالات المفقودين حتى الآن.